Российский врач рассказал, когда восстанавливается обоняние после COVID-19

Потеря обоняния – один из основных и наиболее характерных симптомов COVID-19.

Александр Мельников – российский врач, заведующий отделением сомнологии исследовательского центра оториноларингологии медико-биологического агентства – рассказал, как как скоро оно восстанавливается после выздоровления. При этом специалист пояснил, что течение болезни и выздоровление у всех больных индивидуально, передаёт Lenta.ru.

Но в большинстве случаев у переболевших ковидом запахи возвращаются спустя четыре-пять дней после полного выздоровления, – сказал Мельников. – В некоторых же случаях достаточно и вовсе всего одного-двух дней. Но бывает и так, что обоняние не восстанавливается совсем». Кроме того, по словам медика, существует гипотеза, согласно которой, потеря обоняния свидетельствует о поражении вирусными частицами нервной системы.

Ранее сообщалось, что представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что средний срок потери способности чувствовать запахи в ходе заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет восемь дней.

При это она добавила, что потеря обоняния отмечается в 87% случаев заболевания ковидом. Чаще данный симптом встречается у женщин, чем у мужчин. Более 50% заболевших жалуются на потерю или искажение вкуса.