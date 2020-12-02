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Россия проведет презентацию вакцины «Спутник V» в ООН

Москва, 02.12.2020

2 декабря в ООН пройдет презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства РФ Федор Стржижовский. Мероприятие проведет постпредство России при организации совместно с мнздравом РФ.

«2 декабря, пройдет презентация российской вакцины "Спутник V"», - сообщил Стржижовский. Он также добавил, что в презентации примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Мероприятие «Спутник V: вакцина от COVID-19»  пройдет в режиме онлайн на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. Участники с российской стороны намерены представить в ходе презентации более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, которая была зарегистрирована летом этого года и разработана  НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на основе аденовирусных векторов человека, что предполагает безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у препарата.

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