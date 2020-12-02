Санкт-Петербург ужесточает карантинные ограничения

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов подписал постановление предусматривающее усиление действующих карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

В частности, с 4 декабря по 29 декабря запрещается несовершеннолетним до 16 лет посещать мероприятия «проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств», а гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями возвращать полную стоимость билетов, в случае отказа от посещения мероприятия.

С 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 запрещается работа музеев, выставок, театров, концертных залов и площадок. При проведении спортивных, культурных и торжественных мероприятий количество участников не должно превышать 50 человек.