Купить акции иностранных компаний может стать сложнее

Российские акции всех главней

Как заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, брокеры должны предлагать своим клиентам в первую очередь акции российских, а не зарубежных компаний. Соответствующую последовательность предложения ценных бумаг, заявил он в рамках онлайн-конференции НАУФОР «Рынок ценных бумаг: текущее состояние и развитие», эта организация должна закрепить на уровне своих базовых стандартов.

«Говоря об иностранных акциях, мы видим сегодня достаточно большой спрос со стороны физических лиц на иностранные акции — и российского происхождения, и чисто иностранные акции. К моему сожалению, в иностранные акции инвестируются несколько больше, чем в российские акции, с точки зрения притока новых средств, но примерно 50% на 50%. Очень важно, чтобы инвестиционные дома, брокеры, которые предлагают своим клиентам различные финансовые инструменты, в общем-то, предлагали прежде всего российские акции», — сказал Сергей Швецов.

По его мнению, важно, чтобы российские деньги работали в России. «Да, как элемент диверсификации, возможно, иностранные акции имеют право на существование в портфелях наших инвесторов, но тем не менее, макроэкономически нам гораздо важнее, чтобы эти деньги работали на российскую экономику», — пояснил он.

«Российские акции сегодня выглядят привлекательно, и задвигать их в своих рекомендациях на последние позиции — это, безусловно, неправильно», — добавил Швецов.

«Правильная», по мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, последовательность предложения финансовых инструментов не позволит размыть фокус растущей армии российских инвесторов, которым с точки зрения макроэкономической стабильности следовало бы большее внимание обращать именно на российских, а не зарубежных эмитентов, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Он приводит данные ЦБ, согласно которым брокеры за третий квартал 2020 года привлекли 1,6 млн новых клиентов — физических лиц, что стало рекордным квартальным ростом. В сентябре в НАУФОР спрогнозировали рост активов граждан на рынке ценных бумаг в течение 3-5 лет в 2,5 раза, то есть до 10 трлн руб.

Так что, признает эксперт, опасения регулятора не беспочвенны — из-за относительно узкой линейки и незначительной отраслевой диверсификации акций российских компаний многие клиенты брокерских компаний отдают предпочтение их американским аналогам, которые задействованы в различных отраслях экономики.

Об этом красноречиво говорит успех Санкт-Петербургской биржи, запустившей торги в долларах США, что позволило еще и «подстраховаться» от ослабления нацвалюты. На этой площадке представлены более 1,4 тыс. бумаг. В ноябре показатель клиентской активности продолжил бить рекорды, увеличившись на 46,3% по сравнению с октябрем до 2ий 5,2 млрд долларов.

При этом в октябре торги на СПБ бирже достигли 80% от объема торгов акциями, паями и депозитарными расписками на Мосбирже (70% в сентябре). Усиление конкуренции заставило и лидера рынка начать развивать это направление. До конца года на Московской бирже количество наименований акций зарубежных компаний возрастет с 20 до 50.

Это не могут не отслеживать в Банке России, подчеркивает Михаил Коган. При закреплении такой тенденции российские компании, стремящиеся выйти на биржи, получат более высокие барьеры для привлечения внимания потенциальных инвесторов, которые могут обладать меньшим объемом свободных наличных средств для участия в IPO и уже укоренившимися привычками иметь более высокую долю «нероссийских» компаний в инвестиционных портфелях. Предложение Швецова будет способствовать уменьшению вероятности материализации этой угрозы, полагает эксперт.

На что смотрит инвестор

И все же довольно сложно предположить, как будет закреплена такая рекомендация, каким образом будет отслеживаться регулятором действия брокерских компаний, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. И сами инвесторы, и брокерские организации при рекомендациях покупать бумаги определенных эмитентов руководствуются не вопросом принадлежности компаний к какому-либо государству, а оценкой уровня дивидендов, надежности и стабильности компаний, а также перспективами их развития.

В этом плане российские инвесторы и брокеры и так стабильно вкладываются в наиболее крупные компании России: Сбербанк, «Роснефть», «Норникель», «Полиметал», «Газпром» и т.д., отмечает он.

Буквально недавно у частных инвесторов появилась возможность приобретать бумаги самых известных зарубежных эмитентов, потому их популярность сейчас у россиян понятна, говорит аналитик.

По данным регулятора, с начала 2020 года число брокерских счетов физических лиц выросло почти в 2 раза: с 4,2 до 7,6 миллиона. За три квартала россияне отнесли на биржу 1,7 трлн рублей сбережений, увеличив объем активов в собственности до абсолютного рекорда в 12,7 трлн рублей. Большую часть участников торгов составляют начинающие инвесторы, которые выбирают низкорисковые активы, что логично. На фоне опасений относительно динамики отечественного производства, акции западных компаний представляются гражданам более надежными, отмечает Артём Тузов.

По мере выхода из кризиса российской экономики, когда показатели отечественных компаний будут демонстрировать рост, увеличится и размер инвестиций в такие бумаги, уверен он. Но это, прогнозирует эксперт, произойдет без дополнительных регулирующих мер, которые, вероятно, излишни в текущей ситуации.