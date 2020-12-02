СМИ опубликовали первоначальные показания Ефремова после ДТП

На первом допросе, который прошел сразу после смертельного ДТП, актер Михаил Ефремов заявил, что российский актер на первых допросах после ДТП в Москве заявлял, что заметил машину погибшего в аварии курьера Сергея Захарова и даже пытался затормозить. Также в апелляционном определении Мосгорсуда отмечается, что актер «не отрицал своей вины и активно сотрудничал со следствием, давая признательные показания об обстоятельствах» аварии.

«Увидев, что движется по стороне, предназначенной для встречного движения, заметил перед собой движущийся во встречном направлении автомобиль, в связи с чем нажал на тормоз, однако избежать столкновения не сумел», - цитирует ТАСС признательные показания актера, сделанные сразу после аварии.

На последующих допросах Ефремов изменил тактику поведения и стал отрицать вину, заявляя, что момент столкновения с машиной Захарова не помнит, по причине того, что был пьян. В этой связи и на основании линии защиты его адвоката Эльмана Пашаева, актер стал требовать биологической экспертизы, поскольку, по его выражению, он сомневался, что был в момент аварии за рулем своего автомобиля.

Также новым адвокатам Ефремова по данному делу не удалось убедить Мосгорсуд в смягчающих обстоятельствах вины актера, на основании которых модно значительно снизить срок наказания. При этом апелляционная коллегия Мосгорсуда учла раскаяние актера, его награды и положительные характеристики от коллег, а также факт выплаты компенсации пострадавшей стороне во время рассмотрения дела, что привело к снижению срока наказания на полгода с восьми до семи с половиной лет, говорится в документах.