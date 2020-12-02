Сенаторы США предложили «компромиссную» программу помощи почти на триллион долларов

Состоящая из демократов и республиканцев двухпартийная группа сенаторов предложила как компромисс программу помощи американской экономике в размере 908 млрд долларов. Это вдвое меньше первоначальной программы, принять которую не удалось из-за разногласий между партиями, в результате чего первая экономика планеты оказалась в очень тяжелом положении. Напомним, переговоры о программе помощи, предложенной Демократической партией в сентябре, прекратились накануне выборов и с тех пор так и не возобновились.

Новый вариант программы помощи разработан сенатором демократом от Виргинии Марком Уорнером и республиканкой от Мейна Сьюзен Коллинз. Он появился одновременно с очередным призывом главы ФРС Джея Пауэлла, заявившего на заседании комитета Сената по банковской деятельности, что без помощи американской экономике справиться с последствиями пандемии будет гораздо труднее. Пауэлл признал, что экономика США восстанавливается неплохими темпами, но проблем очень много. Одна из главных – тяжелая ситуация на рынке труда. Там сейчас количество рабочих мест все еще на 10 млн меньше, чем было до пандемии.

В программе помощи три главных статьи расходов. Уорнер и Коллинз предлагают направить 288 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, 180 млрд - на пособия по безработице и 160 млрд - правительствам штатов и властям на местах. «Двухпартийная» программа значительно уступает двухтриллионной программе, предложенной демократами, но, с другой стороны, так же существенно превосходит полутриллионную программу, предложенную в начале осени республиканцами.

Сенатор Уорнер подчеркнул, что Конгресс поступит «глупо», если уйдет на рождественские каникулы, не приняв программу помощи экономике. Джо Байден тоже призывает принять программу до его вступления в должность президента США 20 января 2021 года. Он, кстати, считает, что даже «сырой» вариант программы помощи лучше, чем полное отсутствие помощи, как сейчас.

Дорабатывающая последние недели администрация придерживается примерно такой же позиции. Министр финансов Стивен Мнучин заявил на заседании банковского комитета Сената, что в Белом доме еще не потеряли надежды на принятие программы в этом году.

Пока неясно, достаточно ли компромиссен вариант двухпартийной программы Уорнера-Коллинс, чтобы быть принятым законодателями. Washington Post сообщила о варианте программы, разработанном лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, но шансов на успех у него, похоже, совсем мало. Во-первых, у него явно недостаточный объем – всего лишь 300 млрд долларов, а во-вторых, она не учитывает главные приоритеты Демократической партии и наверняка будет отвергнута демократами.

Кстати, презентация двухпартийной программы произошла на фоне крайне редкого конфликта между Минфином и ФРС из-за судьбы фонда кредитования, созданного в начале пандемии для стабилизации ситуации на финансовых рынках. В то время, как Стивен Мнучин требует его постепенного закрытия и возврата оставшихся денег в казну, ФРС настаивает на продлении его деятельности, считая, что закрывать его в самый разгар второй волны пандемии, будет неправильно. Требуя закрытия фонда, Минфин ссылается на решение самого Конгресса, принятое еще при его создании. В нем говорилось, что действовать фонд кредитования должен до конца года.