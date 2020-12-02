У Алексея Кудрина подтвердился COVID

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил на своей странице в Twitter, что заразился коронавирусом, его тест на инфекцию дал положительный результат.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!», - пишет чиновник.

Ранее Кудрин выступил с заявлением об увеличении поддержки со стороны государства в условиях второй волны COVID-19 населению и бизнесу. Чиновник заявил, что потребуется больше усилий, чем весной текущего года.

Кудрин заявил, что вторая волна будет «намного мощнее первой», поскольку в некоторых регионах заболеваемость осенью выросла в три и в четыре раза. Он также добавил, что уже во время второй волны у людей иссякли запасы.

По данным на 1 декабря число заболевших достигло 26 402 случая в 85 регионах, в общей сложности зарегистрировано 2 млн 322 тыс. 056 случаев коронавируса за все время эпидемии.

Обновлен антирекорд по смертности – летальных исходов зафиксировано 569, в общей сложности вирус унес жизни 40 464 человек. Выздоровели за последние 24 часа 24 763 пациента, в общей сложности успешно перебороли инфекцию1 млн 803 467 человек. Лечение продолжают 478 125 пациентов.