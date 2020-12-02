Украина намерена бойкотировать встречу Совбеза ООН с участием ЛНР и ДНР

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что делегация «самостийной» намерена бойкотировать неформальную встречу в рамках Совбеза ООН, в которой ожидается участие представителей Донецкой и Луганской независимых республик, передаёт RT со ссылкой на украинские СМИ.

При этом, как подчеркнул Кулеба, заседание СБ ООН по «формуле Арриа» будет бойкотировать не только Украина, но также США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Эстония.

«То есть все, кроме России, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сейчас в Совет безопасности ООН», – отметил глава МИД Украины.

Кроме того, он утверждает, что это мероприятие не будет транслироваться на официальных ресурсах ООН.

«Это чёткий ответ на попытки Москвы манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Напомним, накануне вечером появилась информация, что СБ ООН планирует в среду, 2 декабря провести встречу, на которой будет обсуждаться «украинский вопрос». При этом, по данным информированных источников, переговоры должны пройти по «формуле Арриа» с участием представителей ДНР и ЛНР