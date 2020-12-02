«Универсальный и грозный штурмовик»: в США оценили российский Як-130

Универсальный и грозный штурмовик, который способен действовать, как с авианосцев, выполняя разведывательные задачи, так и использоваться для нанесения авиаударов, пишет The National Interest в статье, посвященной учебно-боевому самолету Як-130. Проект пережил распад СССР и имеет долгую историю разработки, напоминает автор статьи.

Конкурс на создание учебно-тренировочного самолета, который стал бы заменой для устаревшего чехословацкого Aero L-29 и L-39, был объявлен в 1980 году: в итоге из пяти претендентов победила машина ОКБ Яковлева, говорится в материале. Однако в 1993 году проект был фактически свернут из-за нехватки финансирования, а достраивался самолет на деньги иностранных инвесторов - итальянской авиастроительной компании Aermacchi.

Первый полет демонстрационный образец Як-130Д совершил в 1996 году, а когда пути российских и итальянских конструкторов разошлись, итальянская Aermacchi сощдала на основе российской машины собственный истребитель M-346 Master. ОКБ Яковлева запустила доработанный проект в серийное производство.

В статье отмечается, что Як-130 снабжен современной авионикой в отличии от многих других самолетов, появившихся в конце советской эпохи. Также в его комплектации имеется электродистанционная система управления, нашлемной системой целеуказания, модулем, которые позволяют изменять характеристику управляемости и стабильности в пределах определенных параметров. Як-130 также отлично зарекомендовал себя, как легкий штурмовик, несмотря на то, что изначально он проектировался, как учебно-тренировочный истребитель. Данная характеристика позволила самолету стать хитом на постсоветском пространстве, дополняет автор.