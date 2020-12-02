В марте 2021 года производство «Спутник V» достигнет миллиона доз в сутки

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что объем производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире к марту составит 30 миллионов доз в месяц, сообщает «РИА Новости».

Вакцину «Спутник V» кроме российских предприятий будут производить в Индии, Бразилии, Китае и Южной Корее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к началу вакцинации от коронавируса. Путин сказал, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V», что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.