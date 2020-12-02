В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 73 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 73 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 9 126 человека.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 75 пациентов, а у 5 191 человека был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 617 439 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее ограничения, срок которых истекал 29 ноября 2020 года, до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы, пишет чиновник в своем блоге. По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

Кроме того, Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов до конца 2020 года.