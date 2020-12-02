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В рамках Международного Форума «Сделано в России» состоится торжественное вручение Премии «Экспортёр года»

Москва, 02.12.2020
9 декабря в Москве состоится ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный АО «Российский экспортный центр» и Фондом Росконгресс. Кульминацией Форума станет торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».
  • В рамках Международного Форума «Сделано в России» состоится торжественное вручение Премии «Экспортёр года»

13 лучших экспортёров страны получат свои награды из рук первых лиц страны.

В этом году в рамках проведения Всероссийского конкурса «Экспортер года» были усовершенствованы принципы прозрачности и открытости.

«Премия была учреждена для признания на государственном уровне достижений экспортеров. Ее результаты - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время можно добиться успехов. В этом году мы получили рекордное число заявок – свыше 1700, а в каждом федеральном округе стали свидетелями активной конкуренции между соискателями», – рассказала особенности проведения Премии в этом году Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Так, выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.

Конкурс проводится в два этапа: в восьми федеральных округах и на федеральном уровне.

Для обеспечения  открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны в рамках выстроенной АО «РЭЦ» региональной экспортной сети поддержки.

Еще одним новшеством, подчеркивающим открытость Конкурса, стало подключение самих экспортеров в режиме онлайн к заседанию Федеральной конкурсной комиссии, при этом сами экспортеры имели возможность подключиться онлайн чтобы ответить на вопросы жюри.

 В результате голосования конкурсной комиссии под председательством первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.

- Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Челябинская обл.)

– Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Первое место: По решению Федеральной конкурсной комиссии в данной номинации определено два победителя:

ООО «АЙС-ПЛЮС» (Московская обл.)

ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ» (г. Санкт-Петербург)

 – Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»

 АО «Нижегородский масложировой комбинат» (Нижегородская область)

– Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

 ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка» (Республика Карелия)

 – Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес»

  ООО «ТРАСКО» (Московская обл.)

– Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»

  «ИТ Профессиональные решения» (Пермский край)

 – Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»

 ООО «ГЕРОФАРМ» (г. Санкт-Петербург)

 – Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»

 ООО «Нейрософт» (Ивановская область)

 – Номинация «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»

  ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан)

– Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

 ООО «Пенетрон-Экспорт» (Свердловская обл.)

–  Номинация «Новая география»

  ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край)

 – Номинация «Прорыв года»

 ООО Соя АНК (Амурская обл.)

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных,  выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 131 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org

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