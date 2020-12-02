VII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» продолжает традицию ежегодных встреч представителей науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур, выступая коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития человеческого капитала для экономического роста страны. Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате и продлится три дня.

Основная тема VII Конгресса – «Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий-2020». В рамках мероприятия участники ответят на главный вопрос – вопрос переоценки жизненных приоритетов в условиях глобальной эпидемии COVID-19 во всех сферах деятельности человека.

Ситуация, сложившаяся сегодня, заставила пересмотреть многие жизненные приоритеты. В нашу жизнь уверенно вошли еще недавно непривычные форматы коммуникации и тенденции дистанционного взаимодействия. Новые веяния не обошли стороной и сферу образования, и бизнес, и экономику в целом.

«Очевидно, что посткоронавирусная эпоха изменит способы и механизмы коммуникаций между людьми, откроет новые возможности для развития цифровизации в ключевых сферах нашей деятельности, – считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты выскотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. – Жизненные установки – неотъемлемая часть человеческого капитала, а значит, они напрямую влияют на конкурентоспособность нашей страны. Для того чтобы быть готовыми к новым реалиям, нам необходимо понять, как изменились ценностные ориентиры людей. Для развития общества и становления экономики в новых условиях нужно решить целый ряд не только образовательных, но и технологических задач. В связи с этим особенно важно сегодня поддерживать высокотехнологичные компании, развивать цифровые и ИИ-технологии, онлайн-образование, новые экобиотехнологии и, конечно, сферу ИТ».

В первый день мероприятия виртуальные двери откроет «HR-территория», посетители которой услышат мнение экспертов о том, как выстроить эффективный образовательный процесс в новых условиях. В ходе работы «Территории науки и культуры» делегаты Конгресса примут участие в дискуссии, посвященной изменению форматов культурной деятельности в период пандемии.

Во второй день мероприятия гости «Территории технологического предпринимательства» узнают, какой вклад в преодоление последствий COVID-19 внесли российские нацчемпионы и какие новые рынки сбыта открылись для высокотехнологичных компаний в новых экономических условиях. Участники секций второго дня мероприятия также смогут ознакомиться с результатами программы промышленных испытаний отечественных биопрепаратов для животноводства и растениеводства, направленной на укрепление сектора органического сельского хозяйства, и обсудить дорожную карту развития российского АПК.

Завершающий день VII Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» будет посвящен развитию искусственного интеллекта (ИИ) в России. Участники обсудят «точки старта» для развития ИИ в России, оценят, сможет ли COVID-19 стать драйвером роста рынка ИИ-решений в медицине и других отраслях, а также обменяются идеями создания современной индустрии аппаратного обеспечения для ИИ в РФ.

К участию в мероприятии приглашены первые лица и ведущие специалисты крупных российских корпораций, государственных структур, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов, а также высокотехнологичных российских компаний и предприятий.