Вход/Регистрация Подписка

VII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Москва, 02.12.2020
9-11 декабря 2020 года состоится VII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика».
  • VII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

предоставлено пресс-службой

VII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» продолжает традицию ежегодных встреч представителей науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур, выступая коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития человеческого капитала для экономического роста страны. Впервые мероприятие пройдет в онлайн-формате и продлится три дня.

Основная тема VII Конгресса – «Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий-2020». В рамках мероприятия участники ответят на главный вопрос – вопрос переоценки жизненных приоритетов в условиях глобальной эпидемии COVID-19 во всех сферах деятельности человека.

Ситуация, сложившаяся сегодня, заставила пересмотреть многие жизненные приоритеты. В нашу жизнь уверенно вошли еще недавно непривычные форматы коммуникации и тенденции дистанционного взаимодействия. Новые веяния не обошли стороной и сферу образования, и бизнес, и экономику в целом.

«Очевидно, что посткоронавирусная эпоха изменит способы и механизмы коммуникаций между людьми, откроет новые возможности для развития цифровизации в ключевых сферах нашей деятельности, – считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты выскотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. – Жизненные установки – неотъемлемая часть человеческого капитала, а значит, они напрямую влияют на конкурентоспособность нашей страны.  Для того чтобы быть готовыми к новым реалиям, нам необходимо понять, как изменились ценностные ориентиры людей. Для развития общества и становления экономики в новых условиях нужно решить целый ряд не только образовательных, но и технологических задач. В связи с этим особенно важно сегодня поддерживать высокотехнологичные компании, развивать цифровые и ИИ-технологии, онлайн-образование, новые экобиотехнологии и, конечно, сферу ИТ».

В первый день мероприятия виртуальные двери откроет «HR-территория», посетители которой услышат мнение экспертов о том, как выстроить эффективный образовательный процесс в новых условиях. В ходе работы «Территории науки и культуры» делегаты Конгресса примут участие в дискуссии, посвященной изменению форматов культурной деятельности в период пандемии.

Во второй день мероприятия гости «Территории технологического предпринимательства» узнают, какой вклад в преодоление последствий COVID-19 внесли российские нацчемпионы и какие новые рынки сбыта открылись для высокотехнологичных компаний в новых экономических условиях. Участники секций второго дня мероприятия также смогут ознакомиться с результатами программы промышленных испытаний отечественных биопрепаратов для животноводства и растениеводства, направленной на укрепление сектора органического сельского хозяйства, и обсудить дорожную карту развития российского АПК.

Завершающий день VII Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» будет посвящен развитию искусственного интеллекта (ИИ) в России. Участники обсудят «точки старта» для развития ИИ в России, оценят, сможет ли COVID-19 стать драйвером роста рынка ИИ-решений в медицине и других отраслях, а также обменяются идеями создания современной индустрии аппаратного обеспечения для ИИ в РФ.

К участию в мероприятии приглашены первые лица и ведущие специалисты крупных российских корпораций, государственных структур, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов, а также высокотехнологичных российских компаний и предприятий.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  2. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  3. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама