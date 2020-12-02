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Владимир Ефимов: бывшую промзону «Коровино» в Москве реорганизуют до 2035 года

Москва, 02.12.2020
#Экономика

Правительство Москвы заключило с частным инвестором, компанией «ИНТЕКО», договор о комплексном развитии части промзоны «Коровино» на севере столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На участке площадью более 35 га планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч кв. м. Инвестиции в реорганизацию промзоны планируются в размере порядка 40 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет составят около 3,8 млрд рублей в год.  На площадке для горожан будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест», – рассказал заместитель мэра.  

Победителем аукциона, состоявшегося 2 ноября, стала компания «ИНТЕКО». Правительство Москвы подписало с инвестором контракт на право реализации проекта КРТ на сумму 201,2 млн рублей. Это первое в России соглашение, заключенное по результатам аукциона на комплексное развитие территории промзоны, и второе в Москве в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

«Реорганизация промзоны будет завершена до 2035 года. Благодаря КРТ на месте остановившего свою работу Домостроительного комбината №7, неиспользуемых промышленных объектов и складов появятся действующие производства, для которых может быть выделено до 350 тысяч кв. м зданий и общественно-деловая застройка площадью до 250 тысяч кв. м», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В общей сложности все проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей. На данный момент в проработке правительства Москвы находятся 122 территории.

Первый договор о комплексном развитии промышленной территории «Октябрьское поле» был подписан в столице летом 2020 года. Инвестор вложит в проект 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи кв. м, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. На территории 6 га появится технопарк, а также офисные здания, жилье, два детских сада, школа и поликлиника. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше – до 2024 года.

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