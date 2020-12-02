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ВОЗ дала новые рекомендации по ношению масок

Москва, 02.12.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новые рекомендации по ношению масок.

По мнению специалистов ВОЗ, в условиях пандемии маску следует обязательно надевать внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, но при условии, что нет возможности соблюдать социальную дистанцию минимум в один метр.

Кроме того, в опубликованных в Женеве руководящих рекомендациях ВОЗ, отмечается, что носить маску надо всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где нет надлежащего проветривания, передаёт ТАСС.

Данная рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей возрасте от 12 лет. А вот детям до 5 лет ношение масок не рекомендовано. Для детей от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, должно приниматься с учётом конкретной обстановки в сфере передачи COVID-19 в данной местности, а также под надзором взрослых.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию медицинского центра Rigshospitalet (Дания) медицинская маска сама по себе не обеспечивает эффективную защиту человека от заражения новой коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что изучение эффективности медицинских масок стартовало в марте-апреле текущего года, когда ношение масок не являлось обязательным. В эксперименте приняло участие более 6 тыс. человек, часть которых использовали маски, другая оставалась без защиты.

Анализ полученных данных показал, что из испытуемых, которые не пользовались масками, заразился 2,1%, а среди тех, кто ходил в масках инфекцию подхватил 1,8%. На данных по столь незначительной разнице учёными был сделан вывод, что ношение масок не является средством гарантированной защиты от вирусов.

Более того исследователи, не исключили тот факт, что маска вообще не защищает от возможного заражения. Помимо этого, ученые отметили, что не доказана также польза маски в условиях невозможности соблюдения социальной дистанции.

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