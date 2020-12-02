Иммунолог дал совет, где россиянам «пересидеть» пандемию коронавируса

Российский врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, можно ли «пересидеть» пандемию коронавируса в каком-то безопасном месте. Как пояснил специалист, скорость распространения COVID-19 и тяжесть последствий в разных странах и регионах зависит от многих факторов.

«Это и плотность населения, и количество пожилых – людей из группы риска, и вводимые карантинные меры, – отметил врач в эфире НСН. – Например, в Ломбардии (Италия) много местных жителей преклонного возраста, но ограничения там не вводились. В результате при вспышке заболевания было очень много летальных исходов».

В качестве другого примера Жемчугов привёл страны Юго-Восточной Азии, где и население в среднем моложе, и все дисциплинированно соблюдают рекомендованные меры безопасности. Поэтому коронавирус там почти удалось победить. По словам врача, в РФ тоже есть регионы с разным уровнем распространения коронавируса.

«Но спрятаться от COVID-19 в нашей стране не удастся – можно только дожидаться вакцинации. Временно отсидеться получится разве что в Антарктиде. Там низкая плотность населения, живут молодые здоровые люди, причем контакты у них ограничены. Словом – риск, что туда занесут инфекцию, минимален», – резюмировал Жемчугов.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост коронавирусной инфекции нового типа в России составил 25 345 случаев. Всего в стране за весь период выявлен 2 347 401 случай коронавируса. Выписаны из российских больниц за сутки 26 882 человека, в общей сложности излечились от COVID-19 1 830 349 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 475 999 заболевших.

При этом вновь обновлён антирекорд по смертности – летальных исходов в РФ зафиксировано 589. Общее число безвозвратных потерь в России составило 41 053.

Число новых случаев заражения в Москве стало минимальным, начиная с 25 ноября – 5191 человек. Но столица всё равно продолжает оставаться на первом месте среди регионов по числу заболевших. На втором месте Санкт-Петербург (+3 684). На третьем – Подмосковье (+1 148). В пятерке также Нижегородская область (+473) и Карелия (+469).

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