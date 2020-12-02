Врач рассказала, кому нельзя есть картофель

Такой популярный овощ, как картофель, противопоказан людям с сахарным диабетом, гастритом, с пониженной кислотностью или страдающим ожирением, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина в беседе с изданием «Аргументы и факты».

При этом медик не советует полностью исключить картофель из рациона, поскольку в этом продукте содержатся калий и натрий, способствующие нормальной работе клеток, а также витаминов В6 и С. Доля этого овоща должна составлять в суточном рационе не более 10%.

«При правильном употреблении картофель обладает полезными свойствами и является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов», - рассказал врач.

Губкина рассказала, что лучшим способом приготовления является варка на пару. В «мундирах» картошку лучше не варить, поскольку в кожуре накапливается слишком много вредных веществ из почвы и воздуха.

Также врач предостерегает от готовки картофеля во фритюре и употребления в пищу картофеля зеленого цвета, в котором содержится соланин.

Ранее, врач-диетолог Артур Моисеенко рассказал о вреде мандаринов для беременных женщин и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — язвами, колитом и гастритом.