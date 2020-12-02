В России выявлено 25 345 новых случаев COVID

Суточный прирост коронавирусной инфекции нового типа составил 25 345 случаев в 85 регионах РФ, передает оперштаб. Всего в стране за весь период выявлен 2 347 401 случай коронавируса. Общее число безвозвратных потерь в России выросло до 41 053, из которых за последние сутки скончались 589 заболевших. Выписаны из российских больниц за сутки 26 882 человека, в общей сложности успешно поправились 1 млн 830 349 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 475 999 пациентов.

Число новых случаев в Москве стало минимальным, начиная с 25 ноября - 5191 человек заболел. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом. На втором месте Санкт-Петербург, где прирост составил 3 684 новых диагнозов. На третьем месте Московская область – в регионе за последние 24 часа выявлено еще 1 148 инфицированных. В пятерке - Нижегородская область (+473) и Карелия (+469). В десятке – Архангельская область (+395), Свердловская область (+370), Воронежская область (+351), Волгоградская область (+340) и Ростовская область (+337).