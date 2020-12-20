Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее

Британский премьер Борис Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

Однако, по его слом, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжёлые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил, что в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря новые карантинные из-за распространения коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

