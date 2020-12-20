Нидерланды прервали авиасообщение с Великобританией из-за нового вида коронавируса

Нидерланды приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного на юго-востоке Англии, сообщает информационное агентство DPA. Запрет на полеты вступил в силу немедленно и продлиться как минимум до 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии будут до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дому.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжёлые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.