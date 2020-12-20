Погода на Новый год преподнесёт сюрпризы

С каждым днём прогноз погоды на новогодние праздники становится всё более актуальным. Синоптические предсказания менялись уже несколько раз, но обещанная ранее русская зима не спешит в наши края. Скорее наоборот – дело всё больше движется к потеплению, при этом климатическая обстановка не перестаёт демонстрировать своё непостоянство.

Последние прогнозы метеорологов на Новый год вновь удивят жителей Русской равнины. По предварительным данным, погода 31 декабря – 1 января преподнесёт нам очередные сюрпризы. Правда, не для всех они будут приятными. Где-то усилятся морозы, а где-то побегут почти весенние ручейки. Впрочем, обо всем по порядку.

Погода на Новый год в Москве

Синоптики прогнозируют жителям и гостям российской столицы ясную и морозную погоду в канун новогодней ночи, но без сюрпризов, как всегда, не обойдётся.

Ближе к 30 декабря в городе обновится снежный покров, улицы покроются плотной белоснежной массой и это несмотря на то, что в 20-х числах декабря дни выпавшие ранее осадки заметно подтают.

31 декабря и 1 января пройдут без снегопадов, они вернутся 2-3 числа. При этом градус на термометрах установится на отметках минус 8-10 в дневное время, и до минус 13 с наступлением ночи. Вплоть до Рождества в Москве и Подмосковье будет идти обильный снег, общую атмосферу зимы и каникул украсит спокойная погода до минус 7-9.

Так что можно будет слепить снеговика, поиграть в снежки, побегать на лыжах и покататься на коньках – начало января будет хорошим временем для активного зимнего отдыха.

Прогноз погоды на Новый год в Петербурге

В этом году зима обходит Санкт-Петербург стороной. В северной столице до сих пор сохраняется нестабильное тепло, градус на термометрах колеблется в районе от нуля до плюс 3, город на Неве перманентно накрывают дожди и небольшой снег, который быстро тает.

По предварительным данным, Новый год в СПб пройдёт в атмосфере поздней осени, но уже с 3 января погода преподнесёт петербуржцам свои сюрпризы.

В самом начале года синоптики обещают морозы до минус 11 градусов днём, ночью показатели упадут до минус 18. Ситуацию осложнит сильный ветер. В сочетании с повышенной влажностью это создаст впечатление, что на улице на градусов 10-12 холоднее чем в реальности.

Осадков ожидается немного, ближе к Рождеству погода умерит свой пыл и станет более комфортной для прогулок и отдыха. На время установится небольшой мороз, улицы припорошит плотным снегом, но такая обстановка не будет долговременной.

Погода на Новый год на курортах Крыма и Краснодарского края

Для тех, кто не любит снег и морозы, самое время упаковать демисезонное пальто и отправиться в Крым. К концу года погода на полуострове будет тёплой и гостеприимной. Словом, климат снова преподнесет приятный сюрприз для тех, кто боится зимних холодов.

На праздники в Симферополе и Керчи, по прогнозу синоптиков, будет не менее плюс 6, местами пройдёт небольшой дождь, но хорошее настроение от этого не поубавится. Ближе к Сочельнику потепление станет еще более ощутимым – до плюс 10.

Любители активного отдыха могут смело бронировать билеты в Сочи. Несмотря на тепло, горы будут покрыты снегом, а комфортный температурный фон позволит больше свободного времени провести на улице.

По большему счету погода во всём Краснодарском крае будет относительно спокойной, но всё-таки нестабильной. При этом большинство метеорологов ожидают, что погода сохранит свои привычные показатели, а Новый год будет дождливым, но тёплым, а обещанный ранее сюрприз в виде зимней сказки пока остается только в воображении.

Прогноз погоды в новогоднюю ночь на Урале и в Сибири

Погода на Урале в новогоднюю ночь аномально морозной не будет, но и ощутимого тепла ждать тоже не приходится. Тем не менее и здесь погода преподнесет свои сюрпризы, но уже ближе к Рождеству.

В канун же Нового года термометры зафиксируются на отметке минус 11, ночью столбики термометров понизятся до минус 14-15. Обстановка будет безветренной, благодаря чему будет казаться, что на улице тепло и спокойно.

Накануне Рождества возможен обильный снегопад, но минус сохранит свое прежнее значение – 11 градусов ниже нуля. Чуть холоднее будет в Сибири: минус 14-16 в новогоднюю ночь, без осадков и ветра.

Специалисты прогнозируют, что в начале января к региону приблизится холодный циклон, который резко понизит температуру до минус 25. Но даже это обстоятельство не станет решающим: холода ожидаются кратковременными, стабильных морозов ждать не стоит.

Рождество жители Урала и Сибири встретят с очередным потеплением до минус 10, но это лишь в очередной раз указывает на непостоянство погоды.