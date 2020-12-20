Сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19

Представители республиканцев и демократов в американском сенате согласовали дополнительный пакет экономической помощи из-за пандемии COVID-19. Голосование по соглашению состоится в Конгрессе США 20 декабря, пишет газета Wall Street Journal.

Согласно изданию, пакет помощи объёмом 900 млрд долл. включает увеличение пособия по безработице на 300 долл. в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долл.

Также предполагается дополнительное финансирование для педагогов, медиков и частных предпринимателей. Кроме того, вместе с пакетом экономической помощи должен быть принят временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун (временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета).

«Есть вероятность, что мы всё-таки сможем проголосовать. Если ничего не встанет у нас на пути и не изменится, то это произойдёт в воскресенье», – рассказал журналистам лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Напомним, демократы в Конгрессе и республиканская администрация Белого дома в течение нескольких месяцев не могли прийти к единому мнению об объёме дополнительной помощи, который должен включать дополнительные компенсации оставшимся без работы, а также выделение финансовых средств на поддержку малого бизнеса и американскую экономику в целом.

