В Минске протестующие вновь изменили тактику

Часть сторонников белорусской оппозиции провели шествия в спальных районах Минска утром до рассвета, когда силовики еще спали или готовились к очередному воскресному противостоянию.

Месяц назад белорусская оппозиция отказалась от попыток проводить шествия и митинги в центре Минска из-за жесткого противодействия силовиков – против митингующих применялись светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Оппозиционеры решили собираться в своих районах города и митинговать по месту жительства. Однако белорусские власти начали пресекать и эти попытки, задерживая всех, кто вышел из дома в воскресенье. По сообщению белорусского издания TUT.BY милиция задерживает даже граждан гуляющих с детьми.

В центре Минска сегодня проходят проправительственные мероприятия. Был организован тракторопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. На каждом тракторе водружен государственный флаг, а колонну возглавляет машина ГАИ и легковой автомобиль со звуковой аппаратурой, который транслирует песни белорусских исполнителей.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.