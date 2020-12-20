В новогоднюю ночь московское метро будет бесплатным

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил, что в новогоднюю ночь подземный общественный транспорт столицы будет работать бесплатно. Кроме того, городские парковки также станут бесплатными с 1 по 9 января 2021 года.

«Проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — c 1 по 9 января», – говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Максима Ликсутова.