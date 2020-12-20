В России за сутки коронавирусом заболели почти 29 тыс. человек

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба выявили 28 948 новых заболевших, что стало максимум с 6 декабря. Всего к утру 20 декабря общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране составило 2 848 377.

За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 275 657 (+20 915) человек, активных случаев – 521 862. Жертвами инфекции в России стали 50 858 человек – 511 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших лидирует Москва – 7263. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3759), Подмосковье (+1539), Нижегородская область (+499) и Свердловская область (+403).

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве умерло 77 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 10 394 человека.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введённые в городе карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы.

По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

Кроме того, Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов до конца 2020 года.

10 декабря, Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.