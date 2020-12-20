В Санкт-Петербурге свободны 0,25% коек для больных COVID-19

Межведомственный городской координационный совета Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса заявил, что на 20 декабря остаются свободными только 27 коек для больных COVID-19, сообщает ТАСС.

Согласно графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, а свободны 27 коек, что составляет 0,25% от общего количества.

Ранее губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов подписал постановление предусматривающее усиление действующих карантинных мер из-за распространения коронавируса.

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3759 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала падении зафиксировано 208 813 случае инфицирования, а 6 840 умерло от COVID-19.