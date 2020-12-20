В Великобритании антирекорд заразившихся коронавирусом

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что число новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки составило 35 928, что стало самым высоким значением с начала пандемии. Днем ранее коронавирус был диагностирован у 27 052 человек.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирус был выявлен у 2 040 тыс человек, а 67 401 заболевших скончалось.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии будут до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Из-за появления нового штамма коронавируса Нидерланды, Бельгия и Италия приостановили авиасообщение с Великобританией, а Франция и Германия намереваются это сделать.