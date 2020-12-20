ВОЗ изучит данные о новом штамме COVID-19 в Великобритании

Представители Всемирной организации здравоохранения прокомментировала сообщение о новом штамме коронавируса, выявленном на территории Великобритании.

В ВОЗ подчеркнули, что тесно контактируют с британскими властями и медиками, которые делятся с организацией результатами анализа и текущих исследований, передаёт РИА Новости.

«Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», – подчеркнули в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжёлые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Напомним, власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение вируса на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии» – заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил, что в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря новые карантинные из-за распространения коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.