Диетолог рассказала, как справиться с перееданием на фоне стресса

Британский врач-диетолог Мэй Симпкин назвала четыре способа избежать переедания на фоне стресса. Медик заявила, что неспособность сопротивляться нездоровой пище объясняется изменением в системе принятия решений, пишет портал Express.

В первую очередь, диетолог советует построить свой маршрут таким образом, чтобы не было соблазнов перекусить по дороге чем-то вредным. Например, не следует проходить мимо кондитерских.

Как отметила эксперт, очень часто обезвоживание провоцирует желание что-то съесть, поскольку недостаток жидкости организм часто воспринимает, как необходимость перекусить. Для того, чтобы избежать ненужного приема пищи, достаточно просто выпить воды.

В-третьих, Симпкин рекомендует готовить пищу самостоятельно, используя для этого сырые продукты, а не полуфабрикаты. И главное, снять стресс помогают занятия спортом, резюмирует врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала желающим похудеть не отказываться полностью от сладкого. Медик рассказала, что в первой половине дня можно позволить себе сладкие сухофрукты, пастилу или один зефир.