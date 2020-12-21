Экология на первом месте

Расходы «Норникеля» на окружающую среду растут все последние годы. Если в 2017-м на экологию компания потратила 459 млн долларов (около 4,99% выручки), то в 2018-м — уже 518 млн долларов (порядка 4,5% выручки), а в прошлом году — 596 млн долларов (4,3%, в расчетах использованы данные и по обороту в долларах). Данные за 2020 год будут, естественно, позже, но очевидно, что снижения не случится. Причем даже без учета затрат на ликвидацию последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (на сегодня более 11 млрд рублей). Интересно, что майская авария на Таймыре даже стала драйвером кратного роста затрат не только на охрану окружающей среды, но и на устойчивое развитие «Норникеля» в целом. Президент компании Владимир Потанин считает это ключевым элементом концепции «социальной лицензии» на деятельность всего бизнеса.

Статистика свидетельствует

Такой подход к защите окружающей среды логично привел к тому, что «Норникель» наравне с группой «Илим» и Архангельским ЦБК» (Pulp Mill) вошел в первую тройку рейтинга «Лидеры российского бизнеса по расходам на экологию» агентства RAEX по итогам 2019 года. Так, в агентстве подсчитали, что в среднем участники топ-20 тратили на охрану окружающей среды около 1,9% от ежегодной выручки. В то же время три указанных лидера рейтинга расходовали на эти цели в среднем в два раза больше — 3,8% оборота.

Причем у «Норникеля» эта доля составила почти 5% выручки, у «Илима» — 3,53%, у АЦБК — 2,95%. То есть фактически «Норникель» возглавил топ RAEX по данному показателю. Кстати, у остальных участников топ-20 доля подобных расходов даже падала: с 2,5% у «Уралкалия» (четвертое место) до 0,84% у Трубной металлургической компании (20-е место). В среднем же по России ежегодная доля экологических трат не превышала 0,8% ВВП. К примеру, европейские компании тратили на эти цели около 1,5% выручки (по данным за 2017 год).

Но и в дальнейшем масштабные и комплексные программы экологической и промышленной безопасности будут в центре внимания «Норникеля». Об этом уже заявил Владимир Потанин. Он, в частности, сообщил, что компания, безусловно, извлекла серьезные уроки из событий 2020 года. В том числе поэтому в ближайшее десятилетие «Норникель» намерен активизировать свою деятельность в этом направлении.

Фото предоставлено компанией ГМК "Норильский никель"

Из общего объема инвестпрограммы компании до 2030 года более чем на 27 млрд долларов («Норникель» планирует практически удвоить добычу руды в Норильском промышленном районе (НПР) и увеличить производство цветных металлов на 30–40%) непосредственно на экологию будет направлено свыше 5,5 млрд долларов. По сути, это почти четверть инвестпрограммы компании. Ну а с учетом затрат на модернизацию энергетической инфраструктуры (порядка 4 млрд долларов) расходы на экологию составят почти треть инвестиционной программы.

Связана такая позиция «Норникеля» с тем, что экологическая и «зеленая» повестка в целом — это уже не дань моде. Защита окружающей среды стала полноценным экономическим показателем, важным как для бизнеса, так и для потребителей. Особое внимание ей уделяют экспортно ориентированные компании, которые зачастую зависят от требований зарубежных партнеров и клиентов.

В связи с этим большинство корпораций уже довольно давно запустили долгосрочные и масштабные программы устойчивого развития, направленные в том числе на сокращение негативного воздействия своего производства на воздух, воду, почвы и здоровье населения. И для «Норникеля» этот стратегический вектор остается неизменным, а трагедии, подобные той, что произошла на ТЭЦ-3, только стимулируют увеличивать подобные расходы.

В сфере защиты окружающей среды мы видим в последние годы реальные сдвиги. Но пока они все же зависят исключительно от активности и социальной ориентированности бизнеса, особенно крупного. В России уже был запущен национальный проект «Экология». В соответствии с ним затраты бюджетов всех уровней на природоохранные цели в ближайшие годы вырастут как минимум вдвое и станут сопоставимыми с расходами больших предприятий. Но стоит признать, что нацпроект пока принципиально не изменил сложившуюся в России практику работы промышленных предприятий, для которых экология далеко не всегда стоит на первом месте.

Так или иначе, но 2020-й, судя по действиям «Норникеля» и его планам, снова станет для компании годом лидерства в рейтинге RAEX — если, конечно, агентство выпустит обновленную аналитику. Это произойдет практически наверняка, даже несмотря на все пертурбации, связанные и с пандемией коронавируса, и с общим экономическим спадом, и с локальными корпоративными историями, в том числе громкими, вроде инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске. Сегодня в стране в сохранение и восстановление природы по-прежнему больше всех вкладывают компании нефтяной, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Борьба должна быть комплексной

И крупные, и небольшие проекты в области экологии с поправкой на специфику производства ведут сегодня многие российские компании — участники рейтинга RAEX. Особое место занимает национальный проект «Чистый воздух». В него, к примеру, включены города, где работают ММК, НЛМК и Челябинский цинковый завод.

Так, затраты входящей в топ рейтинга RAEX группы «Илим» на реализацию природоохранных мероприятий и стратегических проектов, имеющих экологический эффект, а также внедрение НДТ, по итогам 2019 года превысили 18,1 млрд рублей. Суммарные инвестиции группы в модернизацию производства в Братске, Усть-Илимске и Коряжме составляют 46,3 млрд рублей.

В 2019 году помимо этой суммы 3,1 млрд рублей было направлено на «текущие затраты» — содержание оборудования, очистку выбросов/сбросов загрязняющих веществ, капремонт основных фондов для обеспечения безаварийного производственного процесса, мероприятия по сохранению и восстановлению природных ресурсов, мониторинг и контроль, на научно-исследовательскую работу. А еще в 2018-м на реализацию проектов, соответствующих НДТ (в том числе стратегических), «Илим» направил более 11 млрд рублей.

Кстати, одним из важнейших направлений инвестиций для группы остается город Братск. Туда направляется солидная часть инвестиций. Город включен и в федеральный проект «Чистый воздух». Причем еще до старта проекта в 2017 году на предприятии добились стопроцентного сбора и утилизации высококонцентрированных дурнопахнущих газов (ДПГ). На сегодняшний день все они, без остатка, собираются и сжигаются, не попадая в атмосферу. Новые проекты направлены на утилизацию низкоконцентрированных (НК) ДПГ.

В Братске реализуются три инвестпроекта, направленных на сокращение выбросов специфических веществ, образующихся в ходе производственной деятельности комбината. Это модернизация содорегенерационного котла № 11 (СРК-11), повышение эффективности газоочистного оборудования известерегенерационных печей (ИРП) № 4, 5 и 6 (установка новых электрофильтров) и внедрение системы утилизации НК ДПГ.

Первый проект — модернизация СРК-11 — уже завершен. В его рамках проведено техническое перевооружение предприятия с установкой новых электрофильтров. Всего на комбинате действует три СРК, два из которых модернизировали ранее. Только в обновление СРК-11 компания вложила 3,2 млрд рублей. В целом в экологическое проекты в Братске «Илим» планировал инвестировать за 2019–2021 годы более 8,5 млрд рублей.

Не обходят стороной в «Илиме» и другие свои производственные площадки. В прошлом году в Коряжме установили очистное оборудование участка каустизации и регенерации извести. Кроме того, заменили электрофильтр СРК-3, модернизировали систему сжигания ДПГ на ЭнТЭС и т. д. А в Усть-Илимске выбросы от бункера щепы варочного котла № 1 перевели на сжигание. «Позиция компании в области экологической безопасности направлена на внедрение экологически чистых технологий на всех этапах производства продукции, начиная с заготовки леса и заканчивая производством готовой продукции — бумаги и упаковки», — подчеркивают в группе «Илим».

Если говорить о другом участнике топа, Архангельском ЦБК, то и на нем природоохранные мероприятия начались далеко не вчера. С 2000 года компания реализует масштабную программу модернизации производства. Одной из ее главных задач стало снижение негативного воздействия на окружающую среду. Согласно планам ЦБК, уже к следующем году компания намерена сократить потребление свежей воды на 50%, выбросов загрязняющих веществ — на 65%, вредных сбросов — на 75% по отношению к показателям 2015 года. Затраты на выполнение природоохранных мероприятий и внедрение НДТ на Архангельском ЦБК в 2015–2019 годах составили 8,8 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 2,9 млрд рублей.

Для достижения заявленных показателей был проведен целый ряд мероприятий. В их числе реконструкция и замена энергетических котлов на ТЭС-3, строительство многотопливного котла Valmet Power Oy для совместного сжигания осадков сточных вод и кородревесных отходов (это позволит и дальше снижать долю угля в топливном балансе). На ЦБК также ввели в эксплуатацию пять декантеров Flottweg (вместо пресс-фильтров) для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила, установили высокоэффективное газоочистное оборудование.

Кроме того, на новой выпарной станции производства картона уже довольно давно происходит сбор и сжигание ДПГ. ЦБК перешел на выпуск всего объема беленой сульфатной целлюлозы с использованием технологии ЕСF (без элементарного хлора). Сегодня в разработке предприятия находится инновационный проект по использованию в качестве топлива свалочного газа.

Фото предоставлено компанией ГМК "Норильский никель"

Безопасность и энергоэффективность

Но вернемся к лидеру «экологической гонки». Еще в 2017 году расходы на экологию в «Норникеле» составлял 26,7 млрд рублей. А уже в 2019-м показатель подскочил до 39,4 млрд рублей. Только в прошлом году он увеличился по отношению к 2018-му на 21,6%. Кстати, в 2017 году тройка лидеров рейтинга RAEX суммарно израсходовала на природоохранные мероприятия почти 32 млрд рублей. Получается, что сегодня один «Норникель» тратит на экологию больше, чем в 2017 году тратили все три лидера.

Основными статьями расходов ГМК традиционно остаются текущие затраты на ООС (21,6 млрд) и инвестиции в основной капитал, направленные на экологию и рациональное использование природных ресурсов (17 млрд рублей). Но после майских печальных событий на Таймыре подходы к управлению ESG были полностью пересмотрены. Об этом заявил старший вице-президент по вопросам экологии и защиты окружающей среды Андрей Бугров.

«К воздуху, который всегда находился в нашем историческом фокусе, добавлены другие ключевые направления — управление водными ресурсами, ответственное землепользование, безопасность хвостохранилищ и управление отходами в целом, а также укрепление биоразнообразия. В настоящее время мы разрабатываем подробные программы по каждому из этих направлений, устанавливая конкретные цели. И будем активно изучать доступные “чистые” технологические решения — там, где они будут применимы. Излишне говорить, что полная реабилитация экосистем после недавних экологических инцидентов также остается нашим приоритетом», — сообщил топ-менеджер. Таким образом, с 2020 года доля капитальных расходов «Норникеля» вырастет кратно, причем связано это не только с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3.

В рамках указанных программ «Норникель» намерен направить в ближайшие годы свыше миллиарда долларов на новые очистные сооружения (при сохранении коэффициента использования оборотной воды на достигнутом высоком уровне 90%). Еще порядка 800 млн долларов пойдут на восстановление нарушенных земель, включая наследие советского периода; 600 млн ГМК израсходует на сбор и переработку металлолома, демонтаж зданий и санитарную очистку территорий — все это касается только НПР.

Подход к этим инвестициям будет глобальным. «Мы планируем реализовать стратегию управления климатическими изменениями. Учитывая, что большая часть нашего бизнеса находится в Арктике, мы очень серьезно относимся к рискам изменения климата и сейчас разрабатываем передовую систему мониторинга промышленных и коммунальных объектов, построенных на вечной мерзлоте в Норильском промышленном районе», — говорит Андрей Бугров.

Аналогов не существует

Особую строку в расходах на экологию у «Норникеля» занимает реализация уникальной «Серной программы», по масштабу не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. На нее будет потрачено больше всего средств — свыше 3,6 млрд долларов из общего «экологического» бюджета в размере 5,5 млрд долларов. Флагманские проекты программы — и наиболее дорогостоящие — будут реализованы на двух металлургических предприятиях в Норильске: Медном заводе (МЗ) и Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ).

Программа призвана преодолеть основную проблему этих двух гигантов — огромные выбросы диоксида серы, связанные с переработкой сульфидсодержащей руды. В мировой цветной металлургии этот поллютант традиционно утилизирует путем преобразования в товарную серную кислоту. Но есть важный нюанс: в Норильске такие объемы конечной продукции (потенциально более 20% объемов международной торговли) никто не купит, а вывозить ее с Таймыра практически невозможно из-за особенностей логистики (в том числе из-за отсутствия свободных мощностей для хранения, перевалки и перевозки по Северному морскому пути).

Фото предоставлено компанией ГМК "Норильский никель"

Ранее проблема выглядела нерешаемой. Еще в советские годы на МЗ внедрили другую технологию утилизации — с производством элементарной серы. Но она серьезно уступала производству серной кислоты по эффективности улавливания вредных газов. В «Норникеле» решили сначала утилизировать диоксид серы в кислоту, а затем нейтрализовать это вещество в безопасный продукт — гипс.

«Помимо диоксида серы технология позволяет снизить до минимума выбросы твердых загрязняющих веществ. И одновременно исключить сброс неутилизированных сточных вод. Гипс же будет складироваться в специально оборудованном гипсохранилище. Это не уникальная и довольно распространенная в разных отраслях перерабатывающей промышленности технология», — рассказывает старший вице-президент, руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

За счет реализации «Серной программы» к 2025 году выбросы диоксида серы «Норникелем» должны снизиться примерно в десять раз по сравнению с уровнем 2015 года. Прямой экономический эффект от реализации программы будет отрицательным, признают в «Норникеле». «Но в долгосрочной перспективе мы исходим из того, что соответствие лучшим стандартам в области экологии будет способствовать росту капитализации. В том числе за счет повышения наших ESG-рейтингов и доступа к российским и международным финансовым рынкам на благоприятных условиях», — отмечает Дубовицкий.

Кстати, «Серная программа» коснется и производства на Кольском полуострове. В конце декабря 2020 года в мурманском поселке Никель будет остановлена последняя рудно-термическая печь в плавильном цехе Кольской ГМК. Фактически после этого «обнулятся» выбросы в российско-норвежской пограничной зоне. А на площадке в Мончегорске планируется несколько крупных проектов, также направленных на улучшение экологической обстановки. Среди них монтаж к 2023 году общей фильтрационной системы для улавливания тумана и аэрозолей серной кислоты для всех технологических систем сернокислотного отделения перед сбросом газов на дымовую трубу (более 7,8 млрд рублей).

Кроме того, началось техническое перевооружение четвертой технологической системы сернокислотного отделения рафинировочного цеха, которая была выведена из эксплуатации в 2000-м. «Проект важен тем, что он решает экологические проблемы: благодаря новой системе мы планируем более чем на 400 тонн в год снизить выбросы серосодержащих газов», — говорит первый заместитель генерального директора — главный инженер Кольской ГМК Максим Рябушкин.

Надежность на первом месте

Сегодня практически у каждого крупного промышленного предприятия есть перспективные проекты, которые требуют инвестиций. Но, пожалуй, гораздо больших расходов требует модернизация и поддержание инфраструктуры в адекватном времени состоянии. Зачастую решение этих задач остается за кадром или происходит в последний момент, когда производственные мощности уже на грани выхода из строя.

У «Норникеля» программа обновления энергетической инфраструктуры на 2021–2025 годы уже превышает 4 млрд долларов. При этом порядка 1,3 млрд рублей составят дополнительные вложения в повышение промышленной безопасности и надежности эксплуатации инфраструктуры. На эти средства в ближайшие десять лет планируется полностью обновить 60% инфраструктуры компании, в том числе завершить модернизацию гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС, заменить пять энергоблоков на ТЭС (вместе с двумя на ТЭЦ-2) и обновить основные элементы газотранспортной системы в НПР.

«Мы построим резервные газопроводы, чтобы повысить надежность снабжения электростанций и избавиться от нефтетоплива в энергобалансе. Мы будем строить новые генерирующие мощности, повышая их коэффициент полезного действия. “Норникель” уже находится в самом низком квартиле кривой углеродоемкости и стремится сохранить это лидерство среди металлургических и горнодобывающих предприятий в будущем», — заявил Владимир Потанин. По его словам, эти инвестиции позволят ГМК продвинуться вперед по трем основным направлениям: безопасность, энергоэффективность и сокращение выбросов парниковых газов.