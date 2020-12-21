Эксперт рассказал, какие фейерверки запрещено запускать в праздники

Несмотря на то, что в новогодние праздники ограничений на запуск фейерверков меньше, чем в обычнее дни, тем не менее, некоторые запреты в этот период будут действовать, рассказал в беседе с РИА «Недвижимость» эксперт.

Например, запрещено будет запускать фейерверки в любых помещениях и зданиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов и в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи. Также нельзя запускать петарды и взрывать пиротехнику на крышах, балконах, лоджиях жилых домов, а также выступающих частях фасадов зданий. Заплатить штраф можно, если запустить фейерверк со сценической площадки или на стадионе, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Он добавил, что можно попасть «под статью», если устроить праздник с пиротехникой на территориях особо ценных объектов культурного наследия, заповедников, памятников истории и культуры.

При этом, как уточнил эксперт, спокойно можно запускать фейерверки во дворе многоквартирных домов, если запрет на данное действие не предусмотрен местными законодательными актами.

В Москве законом о тишине запрещается запускать фейерверки в ночное время, однако, исключением в этом документе прописаны новогодняя и рождественская ночь, напоминает Прокофьев. Он также подчеркнул, что граждане всегда могут вызвать полицию, если считают, что запуск фейерверков незаконно нарушает их спокойствие. При этом нарушителям придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, или от 4 до 5 тысяч рублей, если запуск фейерверка привел к возникновению пожара, резюмировал юрист.

