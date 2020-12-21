Еще две бывшие промзоны в Москве реорганизуют – заммэра Ефимов

Власти Москвы приняли решение о реорганизации двух бывших промзон на северо-востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На месте производственных зон «Осташковское шоссе» и двух территорий в промзоне «Грайвороново» появятся общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура. Суммарно все эти территории занимают более 35 га. На территории «Осташковское шоссе» появится жилая застройка площадью 61,5 тысячи квадратного метра с объектами социальной инфраструктуры площадью почти 13 тысяч квадратных метров. В «Грайвороново» под производственные и административно-деловые сооружения определено 55,5 тысячи квадратного метра, а под жилье и социальные объекты - 313 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

В 2020 году градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила для дальнейшего развития 18 проектов, в том числе «Красный строитель», «Бережковская набережная», «Капотня», «Выхино», «Трикотажная», «Перово», «Теплый стан», «Никулинская», «Кунцево», «Свиблово», «Коровино» (проект 2), «Верхние котлы». Помимо этого, в 2020 году заключили два первых договора КРТ (комплексного развития территорий) – «Октябрьское поле» и «Коровино».

«Еще по трем территориям приняты решения о комплексном развитии по инициативе города. Договоры на развитие бывших промзон «Братцево», «Чертаново» и «Южное Бутово» будут заключены в 2021 году. Комплексное развитие более 30 га этих территорий предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения, а также жилой застройки, объектов под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в проекты составит около 36,7 млрд рублей, будут созданы более 6,8 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 3,5 млрд рублей в год», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Также в этом году приняты решения о внесении изменений в правила застройки и землепользования города Москвы в части установления границ КРТ двух территорий бывших промзон «Автомоторная» и «Алтуфьевское шоссе».