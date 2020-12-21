Главным инвестором в российскую экономику стало государство

Главный тренд прошлого года — наступление госкапитала. Если посмотреть на соотношение государственных и частных вложений, мы получим примерное понимание картины: на два рубля инвестиций госкомпании приходится один рубль частных вложений. Благодаря госкомпаниям и бюджету совокупные инвестиции по выборке в прошлом году выросли до 8,8 трлн рублей, обновив номинально исторический максимум.Все крупные компании, наращивающие инвестиции в 2019 году, подконтрольны государству. Частный капитал, за редким исключением, предпочитал экономить.

Это, в свою очередь, создает риски, во-первых, неэффективности управления, во-вторых — коррупции. У частного капитала эффективность и самих инвестиций, и управления процессом, как правило, качественнее.

Подробнее о российском инвестиционном климате читайте в свежем номере журнала «Эксперт».