Путин возглавил Госсовет

Президент России Владимир Путин стал председателем Государственного совета. Указ, утверждающий состав совещательного органа, вступил в силу сегодня, его опубликовали на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В состав Госсовета вошли премьер-министр, губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

В президиум структуры вошли 26 руководителей регионов. Из них восемь позиций находятся в ротации.

Секретарем Госсовета остался помощник президента Игорь Левитин.

Всего в новом составе значатся 18 комиссий по социально-экономическому развитию. По словам Левитина, обновленный Госсовет отличается от предшествующих по составу, функциям и реальным возможностям.

Путин назначил председателем комиссии по госуправлению мэра Москвы Сергея Собянина, по здравоохранению — губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, по координации и оценке работы органов власти — замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, по согласованию органов работы публичной власти — Антона Вайно, возглавляющего президентскую администрацию.

Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в июле 1991 года, однако уже в ноябре его упразднили, и в Конституции 1993 года упоминания о нем уже не было.

Идея создания Госсовета вновь оказалась востребованной в 2000 году, его образовали по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020-м статус органа закрепили в поправках к Основному закону.