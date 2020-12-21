Курс доллара: новый штамм обвалил рубль

Курс доллара резко вырос на утренних торгах на сообщениях о появлении нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Инвесторы опасаются, что стремительно распространяющаяся инфекция станет причиной новых локдаунов в мировых экономиках.

По данным на 11:30 мск курс доллара на Московской бирже составлял 75,035, прибавив сразу 2,30%. Резко подорожал и евро – курс единой валюты ЕС к этому времени составлял 91,545 (+1,92%). Кроме того, новости из Великобритании спровоцировали рост доллара ко всем мировым валютам и обрушение цен на «чёрное золото».

При этом буквально накануне эксперты были уверенны, что после того, как представители республиканцев и демократов в американском сенате всё-таки согласовали дополнительный пакет экономической помощи, рисковые активы пойдут в рост. Согласно прогнозам аналитиков, должен был развернуться в плюс и рубль. Однако новости из Великобритании всё перевернули с ног на голову.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Именно с ней связано быстрое распространение этой смертельной болезни на юго-востоке Англии. В этой связи глава британского Кабмина Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.

Этм новости вызвали настоящую панику в Старом Свете – уже 20 стран Евросоюза объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией и с каждым часом их число продолжает расти. Первыми накануне об этом объявили власти Нидерландов. Позже аналогичные решения приняли Бельгия, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Австрия, Швеция, Швейцария, Чехия и Болгария.

Ближе к вечеру воскресенья стало известно, что к ним присоединились Франция и Германия. Ограничения этих стран также уже вступили в силу. При этом французский запрет продлится как минимум 48 часов, а германский до 1 января 2021 года.

Также 48-часовй запрет на авиасообщение с Соединённым Королевством вводит Ирландия, в то время как паромы будут ограничены грузовыми перевозками.

За пределами ЕС власти Канады также объявили, что с сегодняшнего дня полеты из Великобритании запрещаются на 72 часа. С большой долей вероятности поддержит позицию других стран и приостановит до стабилизации эпидемиологической ситуации авиасообщение с Великобританией и Россия.

Все эти события очень сильно нервируют глобальных игроков, устроивших повальное бегство из риска. Кроме того, ослабляют рубль опасения новых антироссийских санкций из-за «кибератак Москвы на Вашингтон», о введении которых активно намекают в команде избранного президента США Джо Байдена.

Несмотря на это, Дмитрий Донецкий из компании «Солил» позитивно оценивает шансы рубля на следующий год.

«Согласно нашим прогнозам, в следующем году цены на «чёрное золото» продолжат расти. А это один из самых мощных драйверов для движения рубля в сторону укрепления. При дорогой нефти, дешевеющем долларе, относительно стабильном внешнеполитическом фоне, а также за счёт валютных поступлений рубль имеет все шансы закрепиться в паре с «американцем» возле 65,00», – считает он.

Того же мнения придерживается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Если говорить про пару рубль-доллар, я предполагаю, что в следующем году она будет ниже 70,00 даже вполне можем выйти на 65,00 при хорошем раскладе», – подчеркнул он.

Подробно об этом читайте в материале «Можно инвестировать в рубль. Почему бы и нет?».