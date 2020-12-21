Курс доллара: рубль отправят на резкий разворот

Рубль очень неровно провёл всю прошедшую неделю и в итоге завершил её в минусе к основным резервным мировым валютам.

В пятницу, 18 декабря на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составлял 73,47 руб. Курс евро – 89,86. Таким образом, за пять рабочих дней нацвалюта подешевела к доллару на 55 коп., а к евро – на 1,06 руб.

В целом рубль на неделе стал одной из самых слабых валют среди своих «собратьев» по сегменту ЕМ. При этом все последние сессии на мировых площадках активно дешевел и доллар. Впрочем, на курсовой динамике рубля это заметно не сказалось.

Причиной его ослабления стало бегство глобальных игроков из риска на фоне ухудшения ситуация с коронавирусом в мире. Кроме того, инвесторы в пятницу так и не дождались прогресса в переговорах по бюджетным стимулам в США.

Однако утром в воскресенье стало известно, что представители республиканцев и демократов в американском сенате всё-таки согласовали дополнительный пакет экономической помощи. Если не произойдёт никаких неожиданностей, уже сегодня утром по московскому времени Конгресс США за него проголосует.

Известно, что пакет помощи объёмом 900 млрд долл. включает увеличение пособия по безработице на 300 долл. в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долл. Также предполагается дополнительное финансирование для педагогов, медиков и частных предпринимателей. Кроме того, вместе с пакетом экономической помощи должен быть принят временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун (временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета).

По мнению экспертов, вполне вероятно, что эта новость вновь пробудит аппетит игроков к риску, а это положительно скажется на курсе рубля. За российскую валюту на этой неделе могут сыграть и другие факторы.

Так, Олег Кочетков из МТС-Банка напомнил, что наш Центробанк ясно дал понять, что в течение всего 2021 года можно ждать мягкую денежно-кредитную политику. А это, как пояснил он, позитив для кэрри-трейд.

«У держателей облигаций отсутствуют хоть какие-то поводы массово закрывать позиции и покупать доллар. При этом индекс «американца» продолжит падать. Всё это позволит рублю на перспективу нескольких дней перейти к укреплению. В целом же мы ждём, что до конца этой недели пара доллар-рубль будет находиться ближе к нижним границами коридора 72,00–74,00», – предположил он.

Позитивно оценивает шансы рубля и Дмитрий Донецкий из компании «Солил». Правда, он оценивает позиции российской валюты в долгую.

«Согласно нашим прогнозам, в следующем году цены на «чёрное золото» продолжат расти. А это один из самых мощных драйверов для движения рубля в сторону укрепления. При дорогой нефти, дешевеющем долларе, относительно стабильном внешнеполитическом фоне, а также за счёт валютных поступлений рубль имеет все шансы закрепиться в паре с «американцем» возле 65,00», – считает он.

Менее оптимистичен относительно курса рубля Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Он уверен, нашей валюте вряд ли получится перейти к росту, по крайней мере на этой неделе.

В ближайшие дни пары доллар-рубль продолжит движение в пределах 73,00–75,00, считает он. А основным триггером ослабления российской валюты станет фактор приближающегося католического Рождества. Эксперт напомнил, что обычно накануне этого праздника глобальные инвесторы стараются избавляться от рисковых активов.

«Эта неделя будет короткой для западных площадок. Уже в четверг валютные торги на них пройдут в укороченном режиме, а в пятницу – выходной. Поэтом, если сегодня-завтра курсовая динамика будет относительно стабильной, к вечерним торгам среды можно уже ждать ослабления рубля, причём в обеих парах», – прогнозирует Зварич.

С ним солидарен Владимир Евстифеев из банка «Зенит», который предположил, что в перспективе начавшейся недели рубль не покажет какое-либо заметное движение. Впрочем, эксперт не исключил, что ближе к следующим выходным наша валюта как раз сможет немого прибавить, по крайней мере к доллару.

«С одной стороны усилились внешнеполитические риски, ослабляющие рубль. С другой же – в эту пятницу завершится налоговый период. Как известно в последнем месяце года объём налоговых платежей довольно приличный, что станет хорошей поддержкой для рубля. Но для этого должно всё-таки обойтись без серьёзных внешних потрясений. А такой сценарий исключить, увы нельзя», – резюмировал он.