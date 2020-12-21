McDonald's ушел далеко на Восток

Во Владивостоке открылись два первых на Дальнем Востоке ресторана Макдоналдс. Всего до конца декабря откроется пять заведений этой сети: три во Владивостоке и два в Хабаровске.

«В столице Приморского края состоялось открытие двух первых предприятий Макдоналдс на Дальнем Востоке. Первой локацией в новом для сети российском регионе стал ТРЦ "Черемушки" во Владивостоке, а второй — ТРК "Седанка Сити"», — сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ), уточняя, что приход сети ресторанов в Дальневосточный регион произошел при его поддержке.

Планы заявлены масштабные: в течение пяти лет компания быстрой еды планирует инвестировать в регион более 2 млрд рублей. Она стала резидентом свободного порта Владивосток и создает в Приморском и Хабаровском краях более 350 рабочих мест.

Интересно, что в принципе известная сеть ресторанов давно и плотно сотрудничает с Дальним Востоком. Например, 13 млн сандвичей Филе-о-фиш, продаваемых ежегодно ее ресторанами в России, производится из минтая, выловленного в Охотском море. Но в местных ресторанах дальневосточная рыба встречается не часто. Теперь справедливость отчасти восстановлена.

В ближайших планах компании на Дальнем Востоке — поиск местных поставщиков по другим ингредиентам и локализация их производства. У предпринимателей региона, специализирующихся на производстве продуктов питания, появится новый канал реализации.

«Приход Макдоналдс на Дальний Восток — это знак для других инвесторов», — отмечают в АПИ. «Макдоналдс очень взвешенно и скрупулезно относится к оценке инвестиций в конкретную территорию. Для многих компаний наличие в регионе транснациональных корпораций означает стабильность и понятные условия работы», — цитирует агентство «Прайм» заместителя генерального директора АПИ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Иван Новиков.

Рестораны сетей общественного питания (например, KFC или Black Star Burger) и местные заведения существовали на Дальнем Востоке довольно продолжительное время, имея постоянных клиентов, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Однако Макдоналдс серьезно поменяет ситуацию на рынке. Регион долгое время развивался обособленно, что давало возможность предпринимателям строить необычные схемы взаимодействия с покупателями. Сейчас ресторанному бизнесу нужно будет улучшать качество работы, обеспечивать строгие санитарные нормы, чтобы составить конкуренцию американской корпорации, у которой имеются огромные финансовые ресурсы и узнаваемый по всему миру бренд.

Приход Макдоналдс на дальневосточный рынок говорит сразу о нескольких тенденциях, отмечает эксперт. Во-первых, компания увидела, что часть местных торговых сетей сокращает число ресторанов быстрого питания, и у нее есть маневр для работы. Во-вторых, после дальневосточного экономического форума стал виден огромный интерес инвесторов в развитии региона: строительстве недвижимости и заводов, привлечении рабочей силы и добыче полезных ископаемых.

Приток новых жителей и бизнеса помогает сделать экономику еще более устойчивой и инвестиционно-привлекательной, полагает Павел Сигал. Отсюда такие мощные финансовые вливания Макдоналдс — почти 2 млрд рублей. Эти средства не только дадут рабочие места для сотен местных жителей, но и помогут удовлетворить спрос населения. Так произойдет только в том случае, уверен Павел Сигал, если компания сможет провести грамотную рекламную компанию и найти хорошие места для открытия ресторанов.

Появление Макдоналдс во Владивостоке только сейчас может объясняться, скорее, спецификой стратегии компании, а не отсутствием привлекательности региона, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. На Дальнем Востоке представлены сети конкурентов KFC и Burger King, есть и другие сети общефедерального масштаба.

В ежегодном рейтинге инвестиционного климата в регионах, составляемом Агентством стратегических инициатив для правительства РФ, регионы Дальневосточного федерального округа по итогам последнего года продемонстрировали позитивную динамику, отмечает эксперт. Якутия оказалась на 20-м месте. Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область вошли в топ-30, а Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю. Макдональдс в известном смысле подкрепляет эту тенденцию.

Что же касается развития национальных сетей питания в России, то у нас, отмечает Михаил Коган, уже действуют такие сети, как «Шоколадница/КофеХауз», «Теремок», «Додо Пицца», которые выступают альтернативой международным сетям — Starbucks, McDonald's, Domino's Pizza и другим.

И российским сетям есть, чем гордиться, говорит аналитик. За счет цифровизации «Додо Пицце», начинавшей свой путь из Сыктывкара, удалось стать одним из лидеров роста, выйдя, в том числе, на рынки США, Великобритании и Китая и планируя IPO.