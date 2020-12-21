Начались поставки оборудования для квантовой сети РЖД

«Проведенные испытания позволили сделать вывод о готовности технологий квантовых коммуникаций к применению на действующих городских волоконно-оптических линиях связи, находящихся в процессе длительной эксплуатации. Кроме этого было отработано межоператорское взаимодействие при развитии квантовой сети», – сказал он по время заседания управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации».

По его словам, число операторов связи, участвующих в проекте, расширяется. Так совместно с ПАО МГТС создан опытный район по тестированию и проверке соответствия декларируемых показателей оборудования на городской волоконно-оптической сети. Организована опытная волоконно-оптическая линия между Главным вычислительным центром ОАО «РЖД» и офисом МГТС, протяженностью около 40 км.

Степень проработки дорожной карты проекта – одна из самых лучших, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. «Сегодня мы имеем вполне конкретный план действий на ближайшую и среднесрочную перспективу. В карте содержится более 120 мероприятий и проектов, в результате реализации которых Россия станет одним из технологических лидеров в области квантовых коммуникаций, а ОАО «РЖД» откроет для себя новый рынок и будет развивать новые виды бизнеса», – отметил он.

Олег Белозеров заявил, что компания нацелена на выстраивание партнерских отношений с участниками рынка, заинтересованными в технологии, способной обеспечить принципиально новый уровень защиты информации. «Наша задача – привлечь как можно больше партнеров. Нам нужно выработать специальную квантовую платформу, которая дала бы взрывной рост технологии и возможность всем участникам монетизировать получаемые от нее эффекты», – подчеркнул глава ОАО «РЖД».