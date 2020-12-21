Котировки нефти завершили неделю уверенным ростом

Предыдущая неделя завершилась для нефтяного рынка уверенным ростом на фоне улучшения перспектив спроса, пишет агентство «Прайм». Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX по итогам торгов 18 декабря выросли сразу на 1,5%, достигнув отметки $49,10 за баррель. В общей сложности по итогам прошлой недели цены на нефть повысились на 5,4%, а всего с начала месяца рост котировок составляет 8,3%.

«Котировки продолжают расти на фоне сохраняющегося оптимизма относительно восстановления экономики, который поддерживается надеждами на смягчение ограничительных мер и повсеместное использование вакцины от коронавирусной инфекции», - рассказали в RJO.

Смягчение ограничений должно повлечь за собой положительное влияние на спрос нефти в мире, добавляют в компании.

Помимо этого всего на 5 единиц увеличилось число работающих буровых установок в мире после роста на 12 единиц, говорится в данных Baker Hughes.

