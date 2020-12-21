Новый штамм COVID-19 может поставить Великобританию на грань катастрофы

Всё больше стран Евросоюза прекращают авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением в стране нового штамма коронавируса.

Первыми накануне об этом объявили власти Нидерландов. Позже аналогичные решения приняли Бельгия, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Австрия, Швеция, Швейцария, Чехия и Болгария, передаёт DPA.

Ближе к вечеру воскресенья стало известно, что к ним присоединились Франция и Германия. Ограничения этих стран также уже вступили в силу. При этом французский запрет продлится как минимум 48 часов, а германский запрет продлится до 1 января 2021 года, а французский — как минимум несколько суток.

При этом Париж принял решение приостановить приём не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Великобритании. После этого руководство британского порта в Дувре прекратило отправку пассажирских и грузовых паромов в республику. Это фактически означает, что Великобритания оказывается в экономической изоляции.

По словам главы Ассоциации автомобильных грузоперевозок Великобритании Рода Маккензи, французский запрет окажет разрушительное воздействие на всю логистическую цепочку поставок товаров и продуктов накануне Рождества и в приближении Brexit. Кроме того, это вызовет хаос в портах и приведёт к тому, что грузовики, направляющиеся во Францию, будут задерживать на британской стороне Ла-Манша вместе с их водителями как минимум в течение двух суток.

Также вводит 48-часовой запрет на авиасообщение с Соединённым Королевством Ирландия, в то время как паромы будут ограничены грузовыми перевозками. За пределами ЕС власти Канады тоже объявили, что с сегодняшнего дня полеты из Великобритании запрещаются на 72 часа.

С большой долей вероятности поддержит позицию других стран и приостановит до стабилизации эпидемиологической ситуации авиасообщение с Великобританией и Россия. Информацию об этом уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, решение о прекращении или сохранении авиасообщения с Великобританией принимает правительство России. Кроме того, он подчеркнул, что власти страны с большим вниманием наблюдают за информацией из Англии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Именно с ней связано быстрое распространение этой смертельной болезни на юго-востоке Англии. В этой связи, глава британского Кабмина Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря введены новые карантинные ограничения. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы, и им рекомендуется, по возможности, не выходить из дома.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Несмотря на то, что, по его словам, эта мутация коронавируса не вызывает более тяжёлые формы заболевания и не отличается более высокой смертностью, чрезвычайный комитет Cobra британского правительства объявил об экстренном заседании.

Руководить им станет лично премьер-министр. В ходе совещания будут обсуждаться не только вопросы безопасности и меры защиты британских поданных в условиях эпидемиологической угрозы, но, прежде всего, вопросы международных перевозок, в частности, устойчивый поток грузов в Великобританию и из неё.

После того, как британские власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса, жители Лондона стали массово покидать город. Согласно данным местных СМИ, огромные толпы людей замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон. Очевидцы рассказывают о серьезных автомобильных пробках на основных магистралях, которые связывают Лондон с другими частями страны. Жители британской столицы также штурмуют аэропорты.

Как заявил лидер Партии Brexit Найджел Фараж, происходящее сейчас очень напоминает то, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны.

«Поздравляю Бориса Джонсона и его экспертов. Вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», – написал политик в своём микроблоге в Twitter.

Между тем, органы здравоохранения Италии и Нидерландов и уже заявили, что новый штамм коронавируса также был обнаружен на территории этих стран. Как пояснили в нидерландском институте общественного здравоохранения, эта разновидность была выявлена в случайной выборке ещё в начале этого месяца.

В Минздраве Италии заявили, что у пациента и его партнера, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад, также выявлен новый штамм. Всё это говорит о том, что мутировавший коронавирус начинает захватывать новые территории, и, вполне возможно, уже очень скоро он доберётся и до России.