О важности принятия этических кодексов в ВУЗах

В разгар пандемии коронавируса один из острых вопросов, стоящих на повестке в стране, является налаживание предоставления качественного и доступного дистанционного образования, в частности в высших учебных заведениях.

Профессорско-преподавательский и студенты интуитивно, в процессе взаимодействия формируют новые правила коммуникации, включающие в себя нормы поведения на лекциях, семинарах и во время сдачи зачетов и экзаменов. Таким образом формируется новая этика в образовании, правила и принципы взаимоотношений всех субъектов дистанционного образовательного процесса как на отдельно взятой лекции или семинаре, так и в целом в каждом учебном заведении.

Принятие или актуализация высшими учебными заведениями этических кодексов могло бы предотвратить конфликты и снять напряжение вокруг дистанционного образования. А острых вопросов, по которым этический консенсус в вузовском сообществе еще не сложился, не счесть. К примеру, большинство преподавателей, по совершенно очевидной причине, при сдаче экзамена дистанционно не дают студенту времени на подготовку. Экзамен для многих является стрессом, а когда студенту необходимо сразу отвечать на вопросы, и при этом нельзя ни «глаза отвести в сторону», ни собраться с мыслями, - это уже социальный опыт, а не учеба. В таких условиях «поплывет» любой, а некоторым участникам процесса по его итогам может понадобиться помощь психолога. Понять преподавателей можно: они не виноваты в том, что не могут контролировать процесс подготовки студентов к ответу, и в сложившихся условиях хотят понять и справедливо оценить уровень знаний отвечающего.

Но еще до экзаменов возникает ряд вопросов, которые могут перейти в конфликты: может ли студент во время занятия быть с аккаунтом без видео? Может ли преподаватель во время лекции быть с аккаунтом без видео? Как идентифицировать студента, пришедшего на дистанционное занятие или сдающего экзамен? Как задавать вопросы? Как вести дискуссию? Разрешено ли участникам образовательного процесса параллельно пить чай, кофе и есть бутерброды? Пускать ли опоздавших студентов, и какая процедура? Что делать, если проблемы с интернетом у преподавателя, и занятие сорвалось, или у студента во время экзамена пропал интернет? Можно ли фотографировать и снимать на видео образовательный процесс? Какие санкции грозят преподавателю или студенту, который выложит фотографии или видео с занятий в социальных сетях?

Наличие современного этического кодекса, создание которого является коллективной задачей, способно ответить на вышеперечисленные вопросы.

Этические кодексы или кодексы профессионального поведения должны меняться в связи с изменениями в обществе, с развитием современных технологий и возникновением форс-мажорных (в нашем случае эпидемиологических) обстоятельств. Помимо предотвращения конфликтных ситуаций, они способны повысить эффективность образовательного процесса в новых условиях, улучшить психологический климат в учебном заведении и сформировать новые понятые правила поведения преподавателей и студентов.

В сложившейся ситуации, Министерство образования РФ совместно с ведущими вузами могло бы сформировать рабочую группу с привлечением специалистов в области этики, философии и права по разработке и внедрению этического кодекса в высших учебных заведениях, а также с целью написания методических рекомендаций.

В российских учебных заведениях нет актуального единого свода правил и принципов, соответствующего духу времени, проще говоря, нет современного этического кодекса. Однако, это касается и зарубежных университетов, которые также в период пандемии переходят на онлайн обучение и ищут наиболее эффективные методы в образовании.

Российским вузам необходимо инициировать мировую дискуссию по этому вопросу.