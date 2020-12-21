От маткапитала к матзарплате

Депутат российской Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин опубликовал в своем Телеграм-канале заявление о том, что властям необходимо сделать более решительный шаг в вопросе поддержки семей с детьми. Кардинально изменить ситуацию, по его мнению, могли бы так называемые зарплаты для мам. По словам депутата, такая практика есть во Франции, успешно преодолевший демографический кризис — в стране, по статистике, сегодня четыре ребёнка на четвертых взрослых, тогда как в России — три ребенка на четверых взрослых.

Олег Шеин сообщил, что идею «ввести зарплату для мам, то есть ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия», он уже на днях высказывал, и она успела получить резонанс: «поддержка высказана системными институтами: председателем комитета по труду и социальной политике Госдумы, коллегами из Общественной палаты, Национальным родительским комитетом».

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — заключил народный избранник. С мнением своего коллеги согласился также заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат отметил, что семьи в России тратят на содержание детей очень много средств, и поддержал идею выплат матерям детей до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Расширение социальной поддержки вплоть до необычных ее форм является одним из мировых трендов, хотя оцениваются такие предложения противоречиво. Тем не менее, идея выплачивать материнскую зарплату, можно сказать, более консервативна, чем практика выплаты всем гражданам базового дохода, которая уже проходила апробацию.

Предложение Олега Шеина, с одной стороны, носит позитивный характер, отмечает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Российская Федерация — социальное государство, и такие меры поддержки матерям вполне уместны и в нынешних условиях своевременны, говорит она.

Но дальше начинаются вопросы, говорит Ирина Капитонова. Во-первых, пример Франции не очень корректен. Скорее всего, демографический кризис преодолен там при помощи мигрантов, считает она.

Во-вторых, продолжает эксперт, сравнивать зарплату мам с материнским капиталом так же не очень корректно. В первом случае, речь идет о «живых деньгах», а это всегда опасность инфляционных рисков и «нецелевого расходования». Маткапитал косвенно стимулирует и другие сферы: образование, строительство, а расход «живых денег» всегда непредсказуем.

В-третьих, трехлетний бюджет уже сверстан и принят, и он — дефицитный, указывает Ирина Капитонова. В случае положительного решения вопроса, его придется реструктурировать, чтобы найти средства на эти расходы. Так что, заключает она, предложение требует очень глубокой проработки в правительстве и экспертной среде.

Реализация нефти и нацпроектов

Инициативу можно в самом деле оценивать как позитивную, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Между тем, среди множества слов поддержки от разных членов общественных объединений нет точных ориентиров. В первую очередь, отмечает эксперт, не понятно, о какой именно сумме идет разговор. Если ее действительно хватит, чтобы закрыть хотя бы половину затрат семьи на содержание и уход за несовершеннолетним, то государству потребуется выделить на эти цели не одну сотню миллиардов рублей в год. Поэтому с экономической точки зрения данная идея полностью нежизнеспособна, считает он.

Если же речь идет не обо всех матерях, а, например, о тех, которые воспитывают ребенка или нескольких детей в одиночку, или о семьях с низким доходом — тогда круг сузится, но возникнет необходимость пересмотра всех других пособий и выплат, которые уже существуют. Но в таком случае сама инициатива г-на Шеина будет извращена полностью, поскольку он говорит как раз о достойных выплатах в адрес абсолютно всех матерей, уверен Бишенов.

Материнство в России, с одной стороны, поддерживается государством достаточно гуманным законодательством с точки зрения декретного отпуска и выплат по случаю рождения ребенка. Однако есть и ряд негативных факторов: низкий уровень пособий по достижению ребенком 1,5 лет, в случае если у матери был неофициальный или полуофициальный и очень низкий доход, в таком случае, этих денег с нынешним уровнем цен хватать не будет.

Помимо этого, добавляет Алим Бишенов, сам институт семьи в обществе имеет двусмысленное значение. Семья может быть полной на бумаге, а по факту у отцов нет либо желания, либо реальных возможностей достойно содержать жену и детей. Поэтому женщина оказывается в крайне уязвимом положении, и дети зачастую не дополучают самого важного — внимания, заботы и полной любви, а главное — примера крепкой и дружной семьи. И это проблема даже не наличия или отсутствия достатка в семье, а вопрос менталитета и наличия у родителей осознанного подхода к воспитанию.

Что касается одобрения инициативы, то сейчас для бюджета не время для принятия таких мер, уверен эксперт. Точечные выплаты по инициативе президента в данном случае имеют более выигрышную позицию, чем решение о регулярных выплатах. Учитывая текущую экономическую обстановку, у государства, скорее всего, сейчас необходимые средства не найдутся.

С другой стороны — инициатива, возможно, будет жизнеспособна через несколько лет, при стабилизации цен на нефть, а также при условии выполнения целей нацпроектов, надеется Алим Бишенов.