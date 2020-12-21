Российские банки просят ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

Представители российских кредитных организаций, которые входят в Ассоциацию банков России (АБР), обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения.

В письме, направленном на имя главы службы Максима Шаскольского, отмечается, что в кредитных организациях страны озабочены повышенной активностью так называемых «банкротных посредников», которые, якобы, могут полностью освободить граждан от долгов и активно рекламируют свои услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы.

В АБР подчеркнули, что от граждан при этом скрывают негативные последствия данной процедуры, передаёт РИА Новости.

«Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон «О рекламе», регулирующих рекламу подобных услуг по оказанию правовой помощи гражданину», — говорится в обращении.

Кроме того, банкиры указывают на недопустимость обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина и использование «тезисов и постулатов», вводящих в заблуждение о предлагаемых услугах. Также в АБР убеждены, что в такой «банкротной» рекламе обязательно должна быть указана цена на услуги таких компаний.

«Но главное, чтобы граждане понимали, что они отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, в том числе совместно нажитым в браке. Также люди вправе владеть всей информации о прочих негативных последствиях, которые наступают в результате признания гражданина банкротом», — подчёркивается в обращении АБР.