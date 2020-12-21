Россия договорилась о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине от COVID

Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «Р-Фарм» и британско-шведская компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. С подписанием документа стороны поздравил президент РФ Владимир Путин, который выразил уверенность в прорывном характере данного сотрудничества как в работе над вакцинами от COVID, так и над линейкой других жизненно необходимых препаратов.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале совместных с AstraZeneca испытаний вакцины от коронавируса. Он также пояснил, что обе вакцины хорошо совместимы, поэтому клинические испытания не потребуют больших инвестиций. Также РФПИ вместе с центром Гамалеи предложил AstraZeneca использовать один из двух компонентов из состава российской вакцины для усиления эффективности британского препарата, разработанного в Оксфордском университете, добавил Гинцбург. Он рассказал, что коллеги из Великобритании положительно восприняли предложение. Они уверены, что данная доработка позволит усилить возможную иммунологическую эффективность вакцины, а также создаст более продолжительную защиту от вируса.

