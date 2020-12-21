Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, ограничение, решение о котором принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря и будет действовать неделю, передаёт РИА Новости.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — пояснили в штабе.

Ранее сообщалось, что всё больше стран мира прекращают авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением в стране нового штамма коронавируса.

Первыми накануне об этом объявили власти Нидерландов. Позже аналогичные решения приняли Бельгия, Италия, Эстония, Литва, Латвия, Австрия, Швеция, Швейцария, Чехия и Болгария.

Ближе к вечеру воскресенья стало известно, что к ним присоединились Франция и Германия. Также вводит 48-часовй запрет на авиасообщение с Соединённым Королевством Ирландия, в то время как паромы будут ограничены грузовыми перевозками. За пределами ЕС власти Канады тоже объявили, что с сегодняшнего дня полеты из Великобритании запрещаются на 72 часа.

Всего на данный момент уже более 30 стран приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.

Напомним, в Великобритании была обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Именно с ней связано быстрое распространение этой смертельной болезни на юго-востоке Англии.

В этой связи глава британского Кабмина Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Несмотря на то, что, по его словам, эта мутация коронавируса не вызывает более тяжёлые формы заболевания и не отличается более высокой смертностью, чрезвычайный комитет Cobra британского правительства объявил об экстренном заседании.

Руководить им станет лично премьер-министр. В ходе совещания будут обсуждаться не только вопросы безопасности и меры защиты британских поданных в условиях эпидемиологической угрозы, но, прежде всего, вопросы международных перевозок, в частности, устойчивый поток грузов в Великобританию и из неё.

После того, как британские власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса, жители Лондона стали массово покидать город.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Новый штамм COVID-19 может поставить Великобританию на грань катастрофы».