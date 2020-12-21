Россияне перечислили самые необычные новогодние подарки

В топ-3 самых необычных подарков на Новый год вошли биткойн, клетка Фарадея и капсула для самоизоляции в квартире, сообщает результаты опроса Hi-Tech Mail.ru.

14,9% респондентов считают биткойн самым необычным подарком на Новый год, клетку Фарадея, представляющую из себя сетчатый короб, который защищает все, что находится внутри него от электромагнитных помех, - 14,5%, капсулу для самоизоляции - 13,4%.

Ресурс сообщает, что клетки Фарадея появились в интернет магазинах сравнительно недавно. Приспособление призвано защитить от 5G излучения, при этом исправная клетка Фарадея блокирует почти весь сигнал Wi-Fi роутера, на что и жалуются владельцы данного приспособления.

Еще 7,6% опрошенных назвали в качестве необычного подарка вакцину от коронавируса. Из них 69,2% хотели бы получить вакцину российского производства «Спутник V», 16,7% - вакцину от Pfizer. 2,8% респондентов считают хорошим подарком УФ-стерилизатор для обеззараживания смартфона.

Менее 2% респондентов в общей сложности назвали необычными подарками куртку с подогревом, пульсоксиметр, наушники с шумоподавлением, набор инструментов для ремонта и средство от депрессии.

