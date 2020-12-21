Рубль упал на фоне внешнего негатива

Торговый понедельник для отечественной валюты начался с отметок 73,34 рубля за доллар и 90,45 рубля за европейскую валюту, однако уже к пяти вечера рубль оказался на отметках 75.17 рубля за доллар и 91.75 рубля за евро.

Индекс американской валюты DXY c 89,82 за то же время повысился 89.92.

«На рынках рискового капитала наблюдается снижение покупательного сентимента. Причина кроется в исчерпании позитивных факторов, ожидания реализации которых приводили к штурму многолетних максимумов рынков акций. На волне падения активности в рисковых инструментах отмечается рост спроса на защитные активы», - объясняет динамику аналитик БКС Михаил Зельцер.



Как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 89,7-91,0 в паре с европейской валютой.