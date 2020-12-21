Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве

Об этом в ходе видеоконференции заявил президент России Владимир Путин. Как подчеркнул российский лидер, речь идёт о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции, передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, два топовых производителя вакцин вступили во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможности профилактики COVID-19.

По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, клинические испытания совместного применения вакцин «Спутник V» и AstraZeneca не потребуют больших затрат времени и средств, так как оба препарата являются легко совместимыми.

«Это связано с тем, что технологические платформы, на которых созданы вакцины принципиально схожи. Тем самым, те компоненты, которые входят как в один, так и в другой препарат, легко совместимы. Это позволит начать производство совместной вакцины не только в странах-производителях, но и в тех государствах, кто самостоятельно не может пока разработать вакцины», — резюмировал Гинцбург, добавив, что комбинация двух вакцин должна усилить эффективность прививки и создать большую защиту от COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил эффективность вакцины «Спутника V» против новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. По его словам наша вакцина эффективна против обновленной «версии» вируса.

Напомним, суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 29 350 новых пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. Нарастающим итогом в стране выявлено за все время эпидемии 2 877 727 заболевших COVID-19.

За сутки от инфекции скончались 493 пациента, днем ранее число летальных исходов достигло 511 человек. В общей сложности от COVID в России умерли 51 351 человек. Поправились и выписаны 2 млн 295 362 пациента, в том числе 19 705 за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ по числу заболевших новым коронавирусом за сутки остается Москва — 7797 новых диагнозов. На втором месте — Петербург с показателем в 3752 заболевших. Замыкает тройку антирейтинга Московская область, где выявлено 1523 новых больных COVID. В пятерке — Нижегородская область (+501) и Свердловская область (+396).