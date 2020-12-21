В американском сенате одобрили новый пакет помощи из-за COVID-19

Представители Демократической и Республиканской партий в американском Сенате согласовали дополнительный пакет экономической помощи из-за пандемии COVID-19.

Голосование по соглашению состоится в Конгрессе США 21 декабря. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пакет помощи объёмом чуть более 900 млрд долл. включает в себя увеличение пособия по безработице на 300 долл. в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долл.

Также предполагается дополнительное финансирование для медиков, педагогов и частных предпринимателей. Кроме того, вместе с пакетом экономической помощи будет принят временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун (временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета).

Законодатели заявили, что они разрешили споры по поводу полномочий Федеральной резервной системы по кредитованию пандемии и другие вопросы, из-за которых переговоры были перенесены на выходные.

«Наконец-то у нас есть двухпартийный прорыв, в котором нуждается страна», — сказал лидер большинства в Сенате республиканец Митч МакКоннелл в зале заседаний Сената после нескольких месяцев споров.

Представитель Белого дома Бен Уильямсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект и обязательно подпишет его.

По словам лидера демократов Стени Хойера, палата представителей, которую контролируют демократы, скорее всего, проголосует за пакет в понедельник, а за ним последует Сенат, контролируемый республиканцами.

В свою очередь один из лидеров Сената демократ Чак Шумер в ходе пресс-конференции отметил, что любой, кто считает, что этого законопроекта достаточно, тот не знает, что происходит в США.

«Мы будет настаивать на увеличении помощи после того, как избранный президент-демократ Джо Байден вступит в должность 20 января», – сказал Шумер

Напомним, демократы в Конгрессе и республиканская администрация Белого дома в течение нескольких месяцев не могли прийти к единому мнению об объёме дополнительной помощи, который должен включать дополнительные компенсации оставшимся без работы, а также выделение финансовых средств на поддержку малого бизнеса и американскую экономику в целом.