В какой валюте хранить сбережения

«Если смотреть на соотношение рисков, ставок и всего прочего, я бы на следующий год рассмотрел рубль. Почему бы и нет? Мне кажется, рубль как валюта очень сильно недооценен. С точки зрения того, в какой форме Россия входила в коронакризис, как она его прошла с точки зрения бюджета, увеличения госдолга, резервов, падения ВВП, мы оказываемся вне конкуренции среди привычной группы развивающихся стран. Даже Индонезия чуть-чуть отстает от России по комплексной оценке. Да и нефть, скорее всего, будет расти в цене, что будет улучшать привлекательность российского рынка акций, а значит, способствовать укреплению рубля. Не забываем и о бюджетном правиле, действие которого сильно уменьшает риски в рубле», – говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Полное интервью Владимира Брагина читайте в материале «Можно инвестировать в рубль. Почему бы и нет?».